ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಣ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೆ

ಚೆನ್ನೈ (ಪಿಟಿಐ): ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಬಣ ಜಗಳ ಗುರುವಾರ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ವೇಳೆ ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ವಿ.ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಹುಮತದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಷಣ್ಮುಗಂ–ವೇಲುಮಣಿ ಬಣವು ನೇಮಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಸಿ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಇ–ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'47 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 25 ಶಾಸಕರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದು, ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ 22 ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ 22 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವೇಲುಮಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಹುಪಾಲು ಶಾಸಕರು ವಿಪ್ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವೇಲುಮಣಿ, 'ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೇಮಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನ್ಯಾಯಡಸಮ್ಮತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ 'ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಮುಖಂಡರಾದ ವೇಲುಮಣಿ, ಷಣ್ಮುಗಂ ಹಾಗೂ ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಬುಧವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>