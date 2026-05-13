ವಿಶ್ವಾಸಮತಯಾಚನೆ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ: ಪಕ್ಷದ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ AIADMKಯ 25 ಶಾಸಕರು ವಜಾ

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಮತಯಾಚನೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p><p>47 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 25 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ 144 ಮತಗಳ ಪ್ರಚಂಡ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ನಥಮ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>47 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 25 ಶಾಸಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.</p><p>ಪಕ್ಷದ ಸೂಚನೆ, ವಿಪ್ ಮೀರಿ ಮತ ಹಾಕುವುದು, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಬೇರೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.