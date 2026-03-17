ನನಗೆ ನಯನತಾರಾ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಾ?:AIADMK ಸಂಸದನ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ :</strong> 'ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ'... ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದ ಸಿ.ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಇದೀಗ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿಲ್ಲುಪುರಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, 'ನನಗೆ ನಯನತಾರಾ ಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಾ? ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕನಸನ್ನಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರಾ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಯನತಾರಾ ಕುರಿತಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಾಜಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು 'ತಪ್ಪಾಗಿ' ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು 'ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ' ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>