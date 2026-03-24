ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: 297 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 297 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆಯೇ ಪಕ್ಷವು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇ.ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಸಾವಿರ ನೀಡುವುದು, ₹25 ಸಾವಿರ ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ಅಮ್ಮಾ' ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನೀಡುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷವು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>