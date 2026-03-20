ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ–ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ: ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong> <strong>:</strong> ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಔಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಅವರು, 'ಮಾತುಕತೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ, ಎಎಂಎಂಕೆ, ಪಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎನ್ಡಿಎಯನ್ನು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ.</p>.<p>ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದೊಂದೊಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p> ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಚೇರಿ ಮುಚ್ಚಿ:</strong> ಡಿಎಂಕೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಎಂಕೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ನೆಹರೂ ಅವರು 'ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷವೊಂದು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಾದರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>