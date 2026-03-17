6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಬೋಯಿಂಗ್ 777–300 ಇಆರ್‌ ವಿಮಾನ ಮತ್ತೆ ಹಾರಾಟ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಬೋಯಿಂಗ್ 777–300 ಇಆರ್ ವಿಮಾನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೂವತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು 2020ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 29 ವಿಮಾನಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ.</p>.<p>ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕೊನೆಯ ವಿಮಾನವು ಸಹ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವು 2022ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮರಳಿತ್ತು. ಆಗ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ 113 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, 30 ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವು ವಿಮಾನಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು.</p>.<p>2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡವು. ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳು ಮರುನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಕ್ತಾರರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>