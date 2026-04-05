AI ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ 260 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರಂತಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಏರ್ಇಂಡಿಯಾದ (AI171) ಬೋಯಿಂಗ್ 787–8 ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ ವಿಮಾನವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2025ರ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 242 ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಬದುಕುಳಿದು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗುಜರಾತಿನ ಸುಮಾರು 30 ಕುಟುಂಬದವರು ಶನಿವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ದುರಂತಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ (CVR) ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಪತನಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ, ಏನಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎಎಐಬಿ), ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ), ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೂ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 'ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ 24 ವರ್ಷದ ನಿಲೇಶ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಎಂಬವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಆವರಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಪರಿಹಾರದ ಹಣದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಂದು ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುಮಾರು 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದರ ಚಿತ್ರವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಿಂಜಲ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಖೇಡಾದ ರೊಮಿನ್ ವೋರಾ ಎಂಬವರು, 'ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತರ ಬರಲು 15 ದಿನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, 'ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.