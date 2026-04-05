ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

AI ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:43 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

AI ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯುವ ಸಂಬಂಧ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ತನಿಖೆಯ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗುಜರಾತಿನ ಸುಮಾರು 30 ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ದುರಂತದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಆರ್ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನವಿ
ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿವೆ.
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು
ಮೃತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಖಾಸಗಿತನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುರಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾವು
ಜೂನ್ 12, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 241 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 260 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
260
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ
2025ರ ಜೂನ್ 12
ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
Narendra ModiAir Indiaplane crashAhmedabad Plane Crash

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT