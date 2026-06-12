ವಿಮಾನ ದುರಂತ ನಡೆದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಆಘಾತದಿಂದ ಹೊರಬಾರದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರಮೇಶ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 260ಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಇದೇ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಅಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ನಾನೇನೊ ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಹೋದರನ ಸಾವು ‘ಬದುಕುಳಿದೆ’ ಎಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈಗಲೂ ಆಘಾತದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನೋವು ದುರಂತ ನಡೆದ ದಿನವೇ ಕೊನೆಗೊಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಈಗಲೂ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ನಾವು ನರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೋದರ ಅಗಲಿಕೆ ಆ ನೋವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ದುರಂತ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು, ಯಾಕಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ಡ್ರೀಮ್ಲೈನರ್ ವಿಮಾನವು ಬಿ.ಜೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿದೆಲ್ಲರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 19 ಮಂದಿಯೂ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಹಸುನೀಗಿದ್ದರು.</p><p>ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. </p><p>ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಬ್ಯೂರೋ (ಎಎಐಬಿ) ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನವು ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಎರಡೂ ಇಂಧನ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ‘ಕಟ್-ಆಫ್’ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>