ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ

ಲಖನೌ: ಬಗಡೋಗರ (ಸಿಲಿಗುರಿ) ನಗರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನವು ಹೊಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ. ಏರ್ಬಸ್ ಎ320 ವಿಮಾನದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಲಖನೌಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 'ಮೇ ಡೇ' ಎಂಬ ತುರ್ತು ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಎಟಿಸಿ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5.18ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 148 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.