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Homenewsindia news

Photos: ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಷ; ಮಾಸದ ಕರಾಳ ನೆನಪು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 5:07 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 5:17 IST
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ಲಂಡನ್‌ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಗಸದತ್ತ ಜಿಗಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಲಂಡನ್‌ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಗಸದತ್ತ ಜಿಗಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ  ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು.

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ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್‌ ವಿಮಾನವು ಪತನಗೊಂಡು ಬಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 260ಕ್ಕೂ ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್‌ ವಿಮಾನವು ಪತನಗೊಂಡು ಬಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 260ಕ್ಕೂ ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 

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ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್‌ ರೂಪಾನಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್‌ ರೂಪಾನಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕಟ್ಟಡದತ್ತ ನಿತ್ಯವೂ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಪ್ತರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಟ್ಟಡದತ್ತ ನಿತ್ಯವೂ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಪ್ತರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

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