ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ತನಿಖೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ‘ವಿಮಾನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು’ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ (ಎಐ171) ದುರಂತದಲ್ಲಿ 260 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎಎಐಬಿ) ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದುರಂತ ನಡೆದ ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವರು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಮಾನದ ಜಿಇ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅದರ ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸುವ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಎಎಐಬಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್–ಆಫ್ ಆದ ಮೂರೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ‘ರನ್’ ಮೋಡ್ನಿಂದ ‘ಕಟ್ಆಫ್’ ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇಂಧನ ಪೂರೈಸುವ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತನಿಖೆಯು ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳೂ ಎದ್ದಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಂದ ಲೋಪ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.</p>.<h2>₹300 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ</h2><p>ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 96ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ತನ್ನ ಎಐ171 ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಶೇ 91ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ₹300 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ‘ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ’ಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘15 ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೃತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ‘ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ 22 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 139 ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದಿದೆ.</p>.<h2>ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ: ಎಎಐಬಿ </h2><p>ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎಎಐಬಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಪುರಾವೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ‘ತನಿಖೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗೀದಾರರನ್ನು ಎಎಐಬಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದೆ.</p>