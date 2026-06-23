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Homenewsindia news

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕ್ರಮ: ಅಜಿತ್ ಡೊಭಾಲ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:58 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:58 IST
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