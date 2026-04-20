ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ: ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ: </strong>2027ರ<strong> </strong>ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್ಪಿ) ಪಕ್ಷವು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾದವ್, 'ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 'ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಚುನಾವಣಾ ಬಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಲಿದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ಹೊರಗೂ ಸೋಲುವುದು ಸಹಜ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. </p>