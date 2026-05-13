ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮಲಸಹೋದರ ಪ್ರತೀಕ್‌ ದೇಹದ ಮೇಲೆ 6 ಕಡೆ ಗಾಯ: ಶವಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ

ಲಖನೌ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಲಸಹೋದರ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬುಧವಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಡಿಯೋರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಖನೌದ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತೀಕ್ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆರು ಕಡೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಸೇರಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರ ಎದೆ, ಬಲಗೈ ಕೆಳಭಾಗ, ಬಲ ಮೊಣಕೈ ಮತ್ತು ಎಡ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಾಯಗಳು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಗಾಯಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದಿನವು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 6:15ಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರಾದರೂ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ವೇಳೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.