ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಸಂಘರ್ಷ: ಒಮಾನ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಸಾವು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ನೌಕೆ 'ಸ್ಕೈಲೈಟ್' ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾ.ಅಶೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೀಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಲಿಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p><p>ಈ ನೌಕೆ ಒಮಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಓಮನ್ನ ದುಕ್ಮ್ ಬಂಧರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 15 ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ಐವರು ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. </p><p>ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇರಾನ್ ಈ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಒಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.ಇರಾನ್– ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷ ;ಪಾಕ್ನಿಂದ ಸಂಯಮ ಪಾಲನೆ.ಇರಾನ್–ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರ: ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬರೆ.