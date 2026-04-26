ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ!: ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ರಂಗುಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಓ... ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿರಿ! ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅರೇ ಓ ಮೋಟಭಾಯ್... ನೀವು... ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ... ಸ್ವಲ್ಪ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ! ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.