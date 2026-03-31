ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ‘ಪವಾಡ’: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 90 ನಿಮಿಷ ಅಬ್ಬರದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ.

'ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರವಾದದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನಗಳು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆ ಭಾಷಣ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಶಾ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 90 ನಿಮಿಷ ಗಂಟಲೊಡೆಯುವಂತೆ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಪದ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಜೈರಾಮ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಕ್ಸಲರ ತಾಣವಾಗಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಬಸ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ನಕ್ಸಲ್ವಾದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.