ಸೋಮವಾರ, 30 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದೇಶ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ನಕ್ಸಲ್‌ ಮುಕ್ತ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಘೋಷಣೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:22 IST
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಕ್ಸಲ್‌ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ. ಯಾವ ಸಂಶೋಧಕ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು
– ಅಮಿತ್‌ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ನಕ್ಸಲರನ್ನು ‘ಬುಂದೂಕುಗಳಿಲ್ಲದ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ನಕ್ಸಲರಿದ್ದರು.
– ಸಂಬಿತ್‌ ಪಾತ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್‌ಜಿಪಿ ಮತ್ತು ತೈಲದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಂಥಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಕ್ಸಲ್‌ವಾದದ ಕುರಿತು ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
– ಮೊಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ, ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ
