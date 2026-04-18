ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು: ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ–ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ

<h2>ಉತ್ತರ–ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಜನೆ ಬಯಸುವ ವಿಪಕ್ಷ: ಅಮಿತ್ ಶಾ</h2>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಉತ್ತರ–ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಜನೆ ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಂಕಥನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅವರು, ‘ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ - ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಲವು ಪ್ರಸ್ತುತ 129ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಶೇಕಡ 23.76ರಷ್ಟು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ಬಳಿಕ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 195 ಆಗಲಿದೆ. ಪಾಲು ಶೇ 23.87 ಆಗಲಿದೆ. ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ಮಸೂದೆಯ ಅಧಿಕೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶೇ 50 ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಲು ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ‘ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿರುವ 127 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಬಹುದು?’ ಎಂದು ಶಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಯು ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತರರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಾ ಗುಡುಗಿದರು.</p>.<p>‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕನಸು ಈಡೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<div><div class="bigfact-title">ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪತ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ</div><div class="bigfact-description">ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ‘ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಬರುವ ನೇರ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</div></div>.<h2>ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆ ಬದಲಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಗುರಿ: ರಾಹುಲ್</h2><p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ‘ಈ ಮಸೂದೆಯು ದಕ್ಷಿಣ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಮಸೂದೆಯು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ದಲಿತರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p><p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಈ ಮಸೂದೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>‘ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ ನಕ್ಷೆಯ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯ. 2023ರಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. 2023ರ ಕಾನೂನನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದರೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>‘ಈ ಮಸೂದೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ ಎಂದು ಕರೆದ ರಾಹುಲ್, ‘ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪರ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. </p><p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು. ಜನರ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು. </p><p>ಬಾಲಾಕೋಟ್ ದಾಳಿ, ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, ‘ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಅವರು ತಾವೇ ಭಾರತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಭಾರತವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಜನರು ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲ. ಅವರದ್ದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದರು.