ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ BJP ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸಿ,ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ</strong>: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು ಎಂದು ಶಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಹತ್ಯೆಯಾದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವಜನರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>