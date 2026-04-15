ಟಿಎಂಸಿ ಲೂಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಸೂಲಿ: ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಟಿಎಂಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲಪೈಗುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಿ) ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಳಂಕ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ, ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ₹300 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ, ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿದ್ದ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ₹100 ಕೋಟಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

'ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ನಾಲ್ಕು 'ಟಿ'ಗಳಿಗೆ (ಟೀ, ಟಿಂಬರ್, ಟೂರಿಸಂ) ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ 'ಟಿ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಣ್ಣೀರು (ಟಿಯರ್ಸ್). ಟಿಎಂಸಿ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.