ಆಂಧ್ರದ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ‌

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. </p><p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ 45 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೇಬಿಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ರಾಯಲಸೀಮಾದ ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಟಂಕ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 46 ವರ್ಷದ ರೈತ ಎನ್.ವಿ. ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೈತ ಎನ್.ವಿ. ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 2020ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸೇಬು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಆ ಸೇಬು ಸಸಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಸೇಬು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮದ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ₹8 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.</p><p>‘ಮೊದಲು ಸೇಬು ಬೆಳೆದಾಗ ₹8 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ರೈತ ಎನ್.ವಿ. ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ಡೆಕ್ಕಾನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶುಷ್ಕ ವಲಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ನೀಡುವಂತಹ ಶಾಖ-ನಿರೋಧಕ ಸೇಬಿನ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು.</p><p>ಆಗ ತಾಯಿ ಸೇಬು ಗಿಡವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಾಯಿ ಸೇಬು ಸಸಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಸೇಬು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ. </p><p>2024ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರೈತ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಸೇಬು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟನ್ ಸೇಬನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. </p><p>’ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸೇಬುಗಳು ಕಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇಬುಗಳು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಸೇಬಿನ ಋತು ಮುಗಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಲಾ ಸೇಬುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸೇಬುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೇಬು ಋತುವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿಯೂ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೇಬು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ‘ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ. </p><p>ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೈತ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಿಂದ ಖರ್ಜೂರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಖರ್ಜೂರದ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ರೈತನ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಓ. ಆನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅನಂತಪುರದಂತಹ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಸಭರಿತ, ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ತರಬೇತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಬಿನ ತೋಟ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಂತಹ ತೋಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಈ ತೋಟದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಸೇಬು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ರೈತನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಲಂಬಸಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಆಸಿಫಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸೇಬು ಉತ್ಫಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ</strong></p><p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಬು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಸೇಬು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇ 20 ರಷ್ಟು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಸೇಬು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>2024-25 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.55 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಸೇಬು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ 558,000 ಟನ್ ಸೇಬನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>