ಶ್ರೀ ವಿಜಯಪುರಂ: 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹36,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಥಂಫೆಟಮೈನ್‌ ನಾಶ

<p><strong>ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಪುರಂ:</strong> ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಪೊಲೀಸರು, 2024ರ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಹಡಗೊಂದರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ₹36,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 6,000 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಮೆಥಂಫೆಟಮೈನ್ ಮಾದಕವಸ್ತುವನ್ನು, ಒಟ್ಟು 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2025ರ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಮೆಥಂಫೆಟಮೈನ್ ಅನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾದಕವಸ್ತು ನಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದ ಹಡಗಿನಿಂದ 6,000 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಮೆಥಂಫೆಟಮೈನ್ ತುಂಬಿದ್ದ 1,500 ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಮೆಥಂಫೆಟಮೈನ್ ಅನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>