ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಂಟಿನ ಶಂಕೆ: ಮೂವರ ಬಂಧನ

ವಿಜಯವಾಡ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಕೆಯಡಿ ಗುಪ್ತಚರ ದಳವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

'ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಚರಿಸುತ್ತಿರುವ 10 ಮಂದಿಯ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರೋಪಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿ, ಜಿಹಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಷರೀಪ್(23) ಬೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ, ಮಿರ್ಜಾ ಸೋಹಾಲಿ ಬೈಗ್(23) ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್(27) ಲೇಸರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.