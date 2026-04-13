ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲು

<p><strong>ಅಮರಾವತಿ:</strong> ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿಯ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನವಿದೆ. 51 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, 49 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಪಿಎಸ್ಡಿಎಂಎ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರವೂ 53 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದ್ದು, 57 ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಎಪಿಎಸ್ಡಿಎಂಎ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಖರ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಟ್ಟಿಪಾಡಿನಲ್ಲಿ 43.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರದಯ್ಯಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 43.1, ನಂದ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ 42.9, ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೇರಣಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 42.3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಭಾನುವಾರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.