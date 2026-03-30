ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ: ಒಂಬತ್ತು ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ

<p><strong>ಅಮರಾವತಿ</strong>: ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸಿ. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ನಕ್ಸಲರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆಂಧ್ರ–ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ ಘಟಕದ (ಎಒಬಿ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾವ್ ಅವರು, 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಶರಣಾಗತಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರವಾದ' ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ದೇಶವನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಹೊಂದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಗುಪ್ತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 'ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರವಾದ' ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>