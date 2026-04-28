ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೊಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ED

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹3,034 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಇತರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಖಂಡಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಗಿರಿಧಾಮ, ಸನಂದ್ನ(ಅಹಮದಾಬಾದ್) ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್-ಇನ್ಫ್ರಾದ ₹7.71 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುಗೋಳು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಈವರೆಗಿನ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹19,344 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.</p>