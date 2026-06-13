‘ಕ್ಲಾಡ್‌ ಫೇಬಲ್‌ 5’, ‘ಕ್ಲಾಡ್‌ ಮೈಥೋಸ್‌ 5’ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್, ತನ್ನ ನೂತನ ‘ಕ್ಲಾಡ್ ಫೇಬಲ್ 5’ ಮತ್ತು ‘ಕ್ಲಾಡ್ ಮೈಥೋಸ್ 5’ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಇವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು’ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ‘ಕ್ಲಾಡ್ ಮೈಥೋಸ್’ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಬೇಧಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗೆಗಿನ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ‘ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಹಕರ ದತ್ತಾಂಶ ಸುರಕ್ಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇಧಿಸುವ ಈ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>