ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ನ್ಯಾ.ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿ: ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ನವದೆಹಲಿ: 'ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ವಕೀಲರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿಬಿಐ ಪರ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅವರು,'ಸಿಬಿಐ ಪರ ಹಾಜರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಹಗರಣದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ನೀಡಿರುವ ಅದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಿಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇರುವ ಪೀಠದ ಮುಂದಿದೆ.

'ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷವಿರುವುದು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಾರದು' ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ,'ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪೀಠವನ್ನು ಕೋರಿದರು.

'ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ, ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅವು ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸಿನ ಚಡಪಡಿಕೆಗಳಷ್ಟೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಒಳಗಾಗಿ, ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದೂ ಮೆಹ್ತಾ, ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

l ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ತಟಸ್ಥ ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು

l ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ವಕೀಲರ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ

l ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರನಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ 2,487, 2024ರಲ್ಲಿ 1,784 ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1,633 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಆರ್ಟಿಐ ಅಡಿ ಪಡೆದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ

l ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತ ತೀರ್ಪನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ