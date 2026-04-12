ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

<p>ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ರಷ್ಯನ್, ಮಲಯ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಜೆಕ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಇಂದು (ಏ.12) ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಸಾವಿಗೂ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಳಿ ಶಾಲನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು.</p>.<p><strong>ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಂತಾಪ</strong></p><p>'ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ದಿನ. ನಮಗೆ ಆಶಾ ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ದಂತೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೃದಯ ಮೌನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಕ್ಷಣ, ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಮಯವೇ ನಿಂತುಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಂಗೀತದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಶಾ ಅಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>