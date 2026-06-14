ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ; ‌ಗೆಹಲೋತ್‌ಗೆ 'ನಾಯಕ'ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ತವಕ

ಸುಮಿತ್‌ ಪಾಂಡೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:30 IST
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ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ; ‌ಗೆಹಲೋತ್‌ಗೆ 'ನಾಯಕ'ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ತವಕ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶೋಕ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಜಟಾಪಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಗೆಹಲೋತ್ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
2022ರಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಹಲೋತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ
2022ರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ನಂತರ, ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ.
ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಜಟಾಪಟಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೆಹಲೋತ್ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.
ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಪ್ರಭಾವ
2023ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲು ಕಂಡ ನಂತರ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ದೋತಾಸ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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