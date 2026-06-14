ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶೋಕ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಜಟಾಪಟಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಗೆಹಲೋತ್ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
2022ರಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಹಲೋತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ
2022ರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ನಂತರ, ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ.
• ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಜಟಾಪಟಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೆಹಲೋತ್ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.
• ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಪ್ರಭಾವ
2023ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲು ಕಂಡ ನಂತರ ಗೆಹಲೋತ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.
• ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ದೋತಾಸ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ