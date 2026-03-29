ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಖರಾತ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ನಾಸಿಕ್: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ನಾಸಿಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರವರೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಕಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಎದುರು ಖರಾತ್ನನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕೋರಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮ್ಮತಿಸಿತು.

ಖರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎಂಟು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು.

ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಕಳೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.