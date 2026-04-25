ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಲಾಹಿರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕುಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಲಿತ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದು ಬಂದವನು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕನಸುಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.