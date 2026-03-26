ನವದೆಹಲಿ: ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗೊಗೊಯ್ಗಳು ಈ ಸಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಸವಾಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುವರೇ? ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನೀಡಿದವರು ತರುಣ್ ಗೊಗೊಯ್. ಅವರು 2001ರಿಂದ 2016ರ ವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯು 2016ರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಣತನದ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧಿ ಬಣಗಳ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಪಕ್ಷಾಂತರದಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ಕೈ ಪಾಳಯವು ಮೂವರು ಗೊಗೊಯ್ಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

2021ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಗೊಗೊಯ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ ಮೂವರು ಒಂದೇ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಜಾತಿಯ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲುರಿಂಜ್ಯೋತಿ ಗೊಗೊಯ್ ಮತ್ತು ರೈಜೋರ್ ದಳದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಖಿಲ್ ಗೊಗೊಯ್.

ತರುಣ್ ಗೊಗೊಯ್ ಪುತ್ರ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಮೂರು ಅವಧಿಯಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅಖಿಲ್ ಅವರು 2020 ರಲ್ಲಿ ರೈಜೋರ್ ದಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸಾಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

2019ರಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲುರಿಂಜ್ಯೋತಿ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಸ್ಸಾಂ ಜಾತಿಯ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅವರು ಮರು ವರ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಮೂವರು ಗೊಗೊಯ್ಗಳ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಹೋಮ್ ಸಮುದಾಯವು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ 40–45 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ರೈಜೋರ್ ದಳಕ್ಕೆ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಜಾತಿಯ ಪರಿಷತ್ಗೆ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಮತ ಧ್ರುವೀಕರಣದತ್ತ ಚಿತ್ತ:

ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಶೇ 43.96 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಶೇ 42.33ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಮತಗಳ ಅಂತರ ಶೇ 1.5 ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಂತರ 25 ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದೇ 60 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಜಾತಿಯ ಪರಿಷತ್ 82 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ