ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಗಿಪಟ್ಟಿನೆದುರು ‘ಕೈ’ ಸೆಣಸೀತೆ?

<p>2023ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆಯೆ? ಅಸ್ಸಾಂನ 126 ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು 14 ಲೋಕಸಭೆ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2014ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಸೋಲುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಧ್ರುವೀಕರಣ, ಬಿಜೆಪಿ-ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ–ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವನ್ನು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಸಬಹುದೇ?</p>.<p>ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ 2008ರಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ʻಕೆಳ ಅಸ್ಸಾಂʼ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಹಾಗೂ 20 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಮರು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸುಮಾರು 35 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಈಗ 22ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಉಳಿದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಸ್ಸಾಂ, ಬರಾಕ್ ಕಣಿವೆಯ ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಹೋಂ ಸಮುದಾಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 40 ಸ್ಥಾನಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 35ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 1979-85ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದೇಶಿ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಚಳವಳಿ. ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ–ಅಸೋಂ ಗಣ ಪರಿಷದ್ - ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಬಂದರು. ಈಗ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಎಜಿಪಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ/ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ರುವೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಸ್ಸಾಂನ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ʻಮಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂʼ ಹೇಳಿಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಂದಗತಿಯ ತನಿಖೆ– ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಚುನಾವಣೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೌದು. ಇವರು ಬಹುಶಃ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಾಜಕಾರಣಿ. 2015ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಶರ್ಮಾ ಈಗ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ನೇತಾರರೂ ಹೌದು. 2021ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೋವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಗ: ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೊದಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕರಣ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶರ್ಮಾ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಜನರ ವೋಟ್ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ; ಆಗ ಶರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.</p>.<p>2001ರಿಂದ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ತರುಣ್ ಗೊಗೊಯಿಯವರ ಪಟ್ಟಾ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಶರ್ಮಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ಶರ್ಮಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಈಶಾನ್ಯದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಲು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 2015ರಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಶಕದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ.ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂಸದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು – ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇನ್ ಬೋರಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ದೋಲಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ದುಬರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಕೀಬುಲ್ ಹುಸೇನ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಇಂದೋರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ಎದುರಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ 11.75 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ದುಬರಿ ಅಂತರವೇ ಇದುವರೆಗಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಉತ್ತರದ ಜೋರ್ಹಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಗೊಗೊಯಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗೌರವ್, ಹಿಮಂತ ಶರ್ಮಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 3ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಎನ್ ಡಿಎ 11ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. 2024 ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ. ಅಸ್ಸಾಂನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಸ್ಸಾಂನ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮತಬೇಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದಂಡೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.<br>ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ರೈಜೋರ್ ದಳ ಹಾಗು ಅಸ್ಸಾಂ ಜಾತೀಯ ಪರಿಷದ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ– ಅಹೋಂ–ಸೇರಿದವರು.</p>.<p>ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ 14 ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ (ಶೇ 12). ಈಗ ಅಹೋಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈಗಿರುವ 14 ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೋಪ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 6 ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>2.43 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ</strong></p><p>2.5 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಮತದಾನ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ/ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬದಲು ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದು 2.43 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 126 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ 75 (ಬಿಜೆಪಿ 60) ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶೇ 44.51ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಮಹಾಜೋಟ್ 50 (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 29) ಗಳಿಸಿ ಶೇ 43.68ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 29 ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನ 35 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 13ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಉಳಿದ 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕ: ಹಿರಿಯ ಪ</strong>ತ್ರಕರ್ತ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>