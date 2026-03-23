ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಗುವಾಹಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆ ದಿನದಂದು ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಜೊರ್ಹತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಹಾಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಜಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತುಲ್ ಬೋರಾ, ಕೇಶವ್ ಮಹಂತ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಚಿವರಾದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಪಟೌರಿ, ರಣೋಜ್ ಪೆಗು, ಬಿಮಲ್ ಬೋರಾ, ಜಯಂತ ಮಲ್ಲ ಬರುವಾ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪಲ್ಲವ್ ಲೋಚನ್ ದಾಸ್, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ರೂಪ್ಜ್ಯೋತಿ ಕುರ್ಮಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋರಾ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ನಂದಿತಾ ಗಾರ್ಲೋಸಾ, ಎಐಯುಡಿಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಸಹ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖರು.

ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜಕಾರಣವು ಕೀಳುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ
ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯಿ , ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ