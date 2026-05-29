ಅಸ್ಸಾಂ: ₹18 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಶ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಛಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹18 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು 'ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕಛಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೃಹತ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಜಾಲವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹18 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ 60,000 ಯಾಬಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕ್ರೇಜಿ ಡ್ರಗ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾಬಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ನಿಷೇಧಿತ 'ಮೆಥಂಫೆಟಮೀನ್' ಹಾಗೂ 'ಕೆಫೀನ್'ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. </p>