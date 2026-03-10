ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧದ ‘ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್’ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಾಗಾಟ: ‘ಕೈ’ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂಧನ

ಸುಮೀರ್‌ ಕರ್ಮಾಕರ್‌
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:55 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPPoliticsAssamassam assembly Election5 states electionsAssam Assembly Election 20265 State Assembly elections- 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT