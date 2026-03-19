<p><strong>ದಿಸ್ಪುರ್</strong>: ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ 88 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p><p>ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಜಲುಕ್ಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. 2001ರಿಂದ ಈವರಗೆ ಸತತ ಐದು ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಬೋರ್ದೋಲೋಯಿ ಅವರಿಗೆ ದಿಸ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಚಿವ ಜಯಂತ ಮುಲ್ಲಾ ಬರೌ ಅವರು ನಲ್ಬಾರಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>126 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23ರವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಸಬಹದಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಚ್ 26 ಕೊನೇ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p>