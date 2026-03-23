ಸೋಮವಾರ, 23 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Assam Election: 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಶರ್ಮಾ, ಪತ್ನಿ ಆಸ್ತಿ ದ್ವಿಗುಣ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:47 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹35.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ
2021ರಲ್ಲಿ ₹17.27 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ, 2026ರಲ್ಲಿ ₹35.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿಯವರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪತ್ನಿ ರಿನಿಕಿ ಭುಯಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ₹32.79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹35.16 ಕೋಟಿ
2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ
₹17.27 ಕೋಟಿ
2021ರ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೊಗೊಯ್‌ಗೆ ಪಾಕ್‌ ನಂಟು: ಎಸ್‌ಐಟಿ ವರದಿ ಶೀಘ್ರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ: ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆ: ರೈಜೋರ್ ದಳ ಅಂತಿಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ
