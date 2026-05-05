ಸೋಮವಾರ, 4 ಮೇ 2026
ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟಿ ಸದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ದೀದಿಗೆ ಗುದ್ದು

ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌
Published : 4 ಮೇ 2026, 22:51 IST
Last Updated : 4 ಮೇ 2026, 22:51 IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದೆ. ಜನರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ‘ನಾಗರಿಕ ದೇವೋಭವ’ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಹಾದಿಯು ತಾಳ್ಮೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಚಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವು ಅನೈತಿಕವಾಗಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತೇವೆ
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ
ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಲೆಬಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ
ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್‌, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
Tamil Nadu Assembly Election 2026Puducherry Assembly Election 2026Assam Assembly Election 2026West Bengal Assembly Election 2026Kerala Assembly Election 2026

