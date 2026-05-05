ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟಿ ಸದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ದೀದಿಗೆ ಗುದ್ದು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ‘ದೀದಿ’ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕೋಟೆ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ–ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಅಖಾಡವಾಗಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ‘ಜನನಾಯಕ’ನ ಉದಯವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ದಶಕದ ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಚಹಾತೋಟದ ನಾಡು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಬೀಗಿದೆ. ಪುದುಚೆರಿಯನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಜನಾದೇಶ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಇದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಪುದುಚೆರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಗಳು ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತದಾರರು ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹದಾಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. </p><p>ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾದಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ‘ಕೈ’ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಕೇರಳಂ ಗೆಲುವು ಜೀವ ಸೆಲೆಯಂತೆ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಕ್ಷ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕ, ಆರು ದಶಕದಲ್ಲೇ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿಎಂಕೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ<br>ಜತೆಗೇ ಮುಳುಗಿದೆ. </p><p>ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ–ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೋಡಿಯ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ಯಾಮಾಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಬರೇ ಮೂರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಪಾಳಯವು ಈಗ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನನಡೆದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್), ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ, ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತದಾನ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಶಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಕಮಲ ಪಾಳಯದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ರಣತಂತ್ರದ ಮುಂದೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಗೆ ದೀದಿ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕಳೆದೆರಡು ಅವಧಿಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದುದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷವು ಎರಡಂಕಿಗೆ ಕುಸಿಯು ವಂತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣವೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಮತ್ತಿತರ ನಾಯಕರು ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುಕೋರರ ವಿಷಯ ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಲೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂದೂ ಮತಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 30ರಿಂದ ಶೇ 35ರಷ್ಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 153 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, 120ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವ 19 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 18 ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು. </p><p>ಹಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಂಘಟನೆ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಹಾಗೂ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಬನ್ಸಲ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರದ ಸಚಿವ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳಾ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1.65 ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿತು. </p><p>2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಈ ಸಲ ತನ್ನ ಮತ ಪಾಲನ್ನು 8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಲೋಕ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದಲಿತ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸದೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಮಮತಾ ಅವರ ‘ಸ್ಥಳೀಯರು ವರ್ಸಸ್ ಹೊರಗಿನವರು’ ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರವೂ ಈ ಸಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟಿತ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತು. ಮೋದಿ ಅವರು 19 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 22 ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೋರ್ಗರೆದರು. </p>.<h2>ವಿಜಯ್ ಸುನಾಮಿ</h2><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳೆರಡು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಈಗ ಕಿಂಗ್ (ರಾಜ) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಹೊಸ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲಿಗೆ ಹೊರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>1977ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರ ಮಗ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸುನಾಮಿ ಎದುರು ತರಗೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಯ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಟರಾದ ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತೆಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು 2009ರಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಬಂದ ವಿಜಯ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಳಿದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮತದಾರರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂಬಲದ ಭರಪೂರ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಶಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. </p>.<h2>ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ ಮಣೆ </h2><p>ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, 140 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 102 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಪಿಎಂನೊಳಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಿಣರಾಯಿ ದುರಹಂಕಾರವೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ ದೂಷಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಿದೆ. 2016ರ ಚುನಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮಧ್ಯ ಕೇರಳದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾ ಪತನ</h2><p>2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ, ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸುನಾಮಿ ಎದುರು ಡಿಎಂಕೆ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಎದುರು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಸೋತಿವೆ. </p><p>2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಜತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಬಿಜೆಡಿಯು ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರು ಸೋತಿತ್ತು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿಯು ಜತೆಗೂಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. </p> .<h2>ಗೆದ್ದ ಪ್ರಮುಖರು</h2><ul><li><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ</p></li><li><p>ಅಸ್ಸಾಂ: ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚರಿ ಆಯ್ಕೆ</p></li><li><p>ತಮಿಳುನಾಡು: ವಿಜಯ್</p></li><li><p>ಕೇರಳ: ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್,<br>ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ</p></li><li><p>ಪುದುಚೆರಿ: ಎನ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ</p></li></ul>.<p>ಸೋತ ಪ್ರಮುಖರು</p><p>1. ಎಂ.ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ (ತಮಿಳುನಾಡು)</p><p>2. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ)</p><p>3. ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ)</p><p>4.ತಮಿಳ್ಇಸೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ತಮಿಳುನಾಡು</p><p>5. ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ (ಅಸ್ಸಾಂ)</p><p>6. ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ (ಕೇರಳ)</p>.<div><blockquote>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದೆ. ಜನರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ‘ನಾಗರಿಕ ದೇವೋಭವ’ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ</blockquote><span class="attribution"></span></div>.<div><blockquote>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಹಾದಿಯು ತಾಳ್ಮೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಚಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ </blockquote><span class="attribution">ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವು ಅನೈತಿಕವಾಗಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತೇವೆ </blockquote><span class="attribution">ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ</span></div>.<div><blockquote>ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಲೆಬಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ</span></div>