ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ: ಮತ ಹಾಕಿದವರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 93.71ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 6.38 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 93.8ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಶೇ 92.06 ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 85.01ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4.8 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 86.2 ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಮತದಾರರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 83.77 ಇದೆ. </p><p>ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇ 85.74ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2.15 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ 86.53ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶೇ 84.95 ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇ 78.11ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2.12 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 81.17 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶೇ 74.9 ಪುರುಷರು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪದುಚೆರಿಯಲ್ಲಿ 8.5 ಲಕ್ಷ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದು, ಶೇ 89.82 ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 91.39ರಷ್ಟಿದೆ. </p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 23, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 37, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 11 ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>