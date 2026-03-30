60 ದಿನಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯ: ಸಚಿವ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ಎಟಿಎಫ್) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಫ್ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಟಿಎಫ್ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ. ಎಟಿಎಫ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಎಟಿಎಫ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿಮಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಯ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'2025ರ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಆಡಳಿತ (ಎಫ್ಎಎ) ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ವಾಯು ಯೋಗ್ಯತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬುಲೆಟಿನ್ (ಎಸ್ಎಐಬಿ) NM-18-33ರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ನ ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ' ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>