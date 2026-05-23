ಆರ್‌.ಜಿ ಕರ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ವೈದ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಆರ್ಜಿ ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ವೈದ್ಯ ಅವಿಕ್ ಡೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಅವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅವಿಕ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ 'ಐಪಿಜಿಎಂಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್'ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ವೈದರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು, ಎರಡು ವರ್ಷ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಿ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಅವಿಕ್ ಅವರ ಮೇಲಿವೆ.