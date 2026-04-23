ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬದ್ರಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ

<p><strong>ಡೆಹರಾಡೂನ್:</strong> ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬದ್ರಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಗುರುವಾರ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಯಾತ್ರಿಕರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೂಡ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಯಮುನೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ.</p>.ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ 2026: ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೇನು?.