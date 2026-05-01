<p><strong>ಢಾಕಾ:</strong> ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಭಾರತದ ಹಂಗಾಮಿ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಪವನ್ ಭಾದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಶ್ರತ್ ಜಹಾನ್ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಿಲುವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 'ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಮೃದು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. </p>.<p class="title">ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಶ್ರತ್ ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>