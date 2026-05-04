<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವು (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ತಳಮಟ್ಟದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು, 'ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬಹುಮತ ದೊರೆತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಮೂಲಗಳು, 'ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗಳಿಗೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗತವೈಭವವು ಮರುಕಳಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>'2021ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 77 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅದು ತನ್ನ ಕಬಂಧಬಾಹುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>'2021ರ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>