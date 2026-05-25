ವಾಯುಪಡೆ: ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಎಎಫ್ಟಿಪಿಎಸ್) 48 ವಾರಗಳ ಕಠಿಣ ಬಹು-ಶಿಸ್ತೀಯ ತರಬೇತಿ ಪೂರೈಸಿದ 48ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನ 11 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಫ್ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಪದವೀಧರರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಾಯುಯಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸುರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ'ಯನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಕೆ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್, 'ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟ್ರೋಫಿ'ಯನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಆದಿತ್ಯ ಜಮದಗ್ನಿ, 'ಮಹಾರಾಜ ಹನುಮಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್' ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಆರ್ ಅಭಿನವ್ ಕುಮಾರ್, 'ಡನ್ಲಪ್ ಟ್ರೋಫಿ'ಯನ್ನು ಸಿಡಿಆರ್ ಪ್ರಣವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ, 'ಕಪಿಲ್ ಭಾರ್ಗವ ಟ್ರೋಫಿ'ಯನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಪರಾಸ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಳೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್' ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>