ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹95 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಕ್ತೆ

ತಿರುಪತಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ₹ 95 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂ.ಮಹದೇವಮ್ಮ ಎಂಬ ಭಕ್ತೆ 753 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಪದಕಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಟಿಡಿ) ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಿನ ರಂಗನಾಯಕಕುಲ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತೆ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಅವರು, ಟಿಟಿಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ರವಿಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎಚ್. ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.