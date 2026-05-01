ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ ಮಾನ್: ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಪ‍

ಚಂಡೀಗಢ: ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿವೆ.

(ಮೇ.1) ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಅಸಹಜವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಜ್ವಾ, 'ಸದನದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.

ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆಪ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಅವರು ಮಾನ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುದ್ವಾರ, ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಕುಡಿದೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಷ್ಟು ಕುಡಿದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. 'ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಪಂಜಾಬ್ ಜನತೆಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಮದ್ಯಪಾನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪಕ್ಷವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದವು.

ಇನ್ನು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಆಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಅಮನ್ ಅರೋರಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮಾತುಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರೋಪಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸವರುವಂತಿವೆ ಮತ್ತು ಸದನದ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದು ತರುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.